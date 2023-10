Polveriera Bayern Monaco: alta tensione tra Tuchel e Hoeness

Come rivelato dalla Bild, infatti, l’ex allenatore di Borussia Dortmund, Chelsea e PSG sta vivendo una fase di forte tensione con Uli Hoeness , ex presidente del Bayern e attuale componente del consiglio di sorveglianza.

In un paio di recenti interviste Hoeness avrebbe giudicato “frettoloso” l’esonero di Nagelsmann, prendendo le distanze dalla decisione assunta dai membri del board del club, per poi criticare il punto di vista di Tuchel sulla rosa del Bayern, definita “scarna” in alcuni ruoli. "Ogni fine settimana abbiamo in panchina dei nazionali di vari paesi, non vedo come si possa parlare di rosa corta” le parole di Hoeness, che pure era stato tra i principali sostenitori di Tuchel nelle prime settimane dopo il suo insediamento.