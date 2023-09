Polveriera Germania, un docufilm spiega il flop a Russia 2018

Il film uscirà venerdì 8 settembre su Amazon Prime, ma le anticipazioni che sono già uscite danno un'idea chiara del clima di tensione in cui ha lavorato in Russia la Germania allora diretta da Joachim Löw e presentatasi a quel Mondiale da campione in carica.

Significativa in particolare la scena che descrive un'accesa discussione tra Joshua Kimmich e Antonio Rüdiger, con quest'ultimo che ha rimproverato il compagno durante un allenamento, sentendosi rispondere in questo modo: "Non mi dici mai le cose in faccia, sempre dietro le spalle. Pensi forse che non giochi per la squadra?".