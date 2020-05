Porte chiuse, il Seul ha la soluzione: bambole gonfiabili sugli spalti

Il calcio sta provando a ripartire. In ogni zona del mondo il pallone ha ripreso a rimbalzare anche senza pubblico. Infatti, a causa dell’emergenza coronavirus, non sarà possibile vedere tifosi sugli spalti. Almeno non tifosi veri…

Chi ha trovato una possibile soluzione per riempire lo stadio è stato il Seul FC che ha deciso di intervenire riempiendo l’impianto sportivo in modo decisamente curioso.

Seul FC, bambole gonfiabili sugli spalti

L’idea del Seoul FC è stata quella di posizionare delle bambole gonfiabili a grandezza naturale, opportunamente vestite e con tanto di mascherina, e persino distanziante secondo le norme previste dalla legge. Le “donne” sono state ubicate anche in modo da simulare scende di tifo: chi con le braccia alzate, chi mentre applaude. Tutto perfetto in modo da provare a sostenre i giocatori allenati da Yong-soo Choi. L’iniziativa, messa in atto, a dirla tutta, solo in alcuni settori dello stadio, ha portato i suoi frutti e il Seul FC ha vinto la partita. Nelle prossime gare, però, l’idea potrebbe essere estesa a tutto l’impianto e siamo sicuri si avranno ulteriori vantaggi. Le immagini stanno facendo il giro del mondo e del web e sono diventare assolutamente virali.

Polemiche

La scelta non è però piaciuta a tutti tanto che lo stesso club ha dovuto pubblicamente scusarsi per aver cercato di alleggerire il clima con un gesto che doveva essere divertente. Inoltre, la società avrebbe specificato che si trattasse di “manichini standard” e non dei sexy toys anche se le immagini non sembrano confermare la tesi sostenuta dal club.