Porto, alla ripresa del campionato è già polemica: assembramenti fuori lo stadio

Lo avevano annunciato e hanno tenuto fede alla parola data ignorando ogni regola relativa al distanziamento sociale. I tifosi del Porto, circa 300, hanno presenziato fuori dallo stadio dove la loro squadra del cuore ha ripreso la stagione.

Durante la trasferta dei Dragones contro il Famalicao, i fan si sono riuniti fuori dallo stadio per mostrare la loro vicinanza ai ragazzi di Conceiçao, tra l’altro sconfitti per 2-1 dalla neo-promossa. Le immagini dei tifosi scatenati hanno suscitato scalpore in Inghilterra dove molti media, in questo caso Sky Sports Uk, si domanda se situazioni del genere saranno all’ordine del giorno anche alla ripartenza della Premier League. Ovviamente, tutti sperano di no…