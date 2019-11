Porto, Casillas torna ad allenarsi per 25′: “Finalmente torno a indossare gli scarpini…”

È un bel momento per Iker Casillas, che sembra ormai aver messo l’infarto alle spalle. Il portiere, leggenda del Real Madrid e del calcio spagnolo e internazionale, fu colpito da tale imprevisto lo scorso 1° maggio, oggi festeggia sui propri social il ritorno ad allenarsi con la maglia del Porto. Sì, perché il giocatore ha voluto fortemente riprovare a riprendere l’attività agonistica, da campione vero, da amante dello sport più bello del mondo, di cui è diventato un personaggio di estrema importanza. Su Twitter il 38enne scrive: “Sei mesi e tre giorni che stavano nell’armadietto…” riferendosi agli scarpini, allegati come immagine al post. Casillas, con lo staff del club portoghese, ha svolto una seduta individuale di 25 minuti e siamo molto contenti per questo “nuovo inizio” per uno dei più forti estremi difensori della storia.