Porto, Coinceçao: “Tifosi non vogliono tecnico meno bello o meno alto ma uno bravo”

Il tecnico resta fino al 2024 sulla panchina portoghese

Dopo essere stato accostato al Napoli, è rimasto al Porto l'allenatore Sérgio Conceiçao. L'ex calciatore della Lazio sa di non piacere a tutti, ma non ha dubbi di avere il sostegno dei tifosi del Porto. “Sento l'affetto che i sostenitori hanno per me, perché sentono che sono uno che li difende e porta vittorie al club. Non vogliono un allenatore simpatico, meno bello o meno alto, quello che vogliono è vincere, come me anche il presidente. Sono completamente identificato e so che non mi piacciono tutti gli agenti», ha assicurato il tecnico biancoblu, alla conferenza stampa della cerimonia di rinnovo del contratto fino al 2024. Per il futuro il tecnico ha affermato che nulla è stato fatto: "Non abbiamo ancora parlato della prossima stagione, avremo tempo per farlo. Abbiamo parlato di altre cose, per gettare le basi per il successo".