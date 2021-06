Porto, Conceicao rinnova e il presidente… “prende in giro” chi voleva il mister

Pinto da Costa si è lasciato andare ad alcuni commenti ironici sui rumors che volevano il portoghese lontano dal club

IRONIA - Nel comunicato apparso sul sito del Porto, è possibile trovare le reazioni dei diretti interessati con le parole del presidente Pinto da Costa che suonano come una "presa in giro" alle rivali che volevano strappar via Conceicao dal Portogallo: "E' con enorme gioia che suggelliamo questo nuovo contratto. Fino a cinque minuti prima che fosse annunciato il prolungamento in tv si diceva che andare avanti con Sergio sarebbe stato molto difficile. E' stato un bene che non aveva già firmato, così Sergio ha avuto modo di conoscere l'Europa. Era a Napoli, Roma, Siviglia, Madrid... a firmare contratti (ride, ndr)".