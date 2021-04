Porto, furia sull’arbitro: Conceicao squalificato per 21 giorni

Maxi sanzione per il mister dopo gli insulti rivolti al direttore di gara

Come riportano i media portoghesi anche nelle prime pagine di oggi, Conceicao, alla quarta espulsione stagionale, sarebbe stato punito dalla federazione con ben 21 giorni di squalifica e una multa di 10.200 euro. Per il mister del Porto, quindi, una stagione finita in anticipo dato che sarà obbligato a saltare 4 gare: quelle contro Famalicao, Benfica, Farense e Rio Ave. Da capire se potrà tornare in panchina per l'ultima sfida di campionato, contro il Belenenses, visto che la squalifica terminerà il 19 maggio, proprio il giorno in cui è in programma il match conclusivo del campionato.