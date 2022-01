Porto, l’ex attaccante Jardel al Grande Fratello Vip

In Portogallo, due ex personaggi del mondo del calcio si sono uniti al noto reality show

L'ex attaccante Mario Jardel che ha vestito diverse maglie, tra queste quelle di Gremio, Porto, Sporting Lisbona e Vasco Da Gama, è diventato uno dei partecipanti in Portogallo del famoso show Grande Fratello Vip, iniziato a Terrinha domenica scorsa. Emozionato e contento di questa sua partecipazione, Jardel ha persino realizzato su Twitter, prima di unirsi al programma, un video per chiedere sostegno e supporto anche al suo popolo brasiliano. Oltre al 48enne sudamericano, partecipa al reality show anche un altro nome legato al mondo del calcio, si tratta di Bruno de Carvalho, ex presidente dello Sporting Lisbona dal 2013 al 2018.