Porto, Otavio rinnova e allontana le italiane: “Qui sono a casa”

Otavio prosegue il suo matrimonio con il Porto, il talento dei Dragoes ha infatti rinnovato il contratto che lo legherà al club portoghese fino al prossimo 2025, allontanando così gli assalti di big italiane come Milan e Roma. Il calciatore, fresco di passaggio del turno in Champions League ai danni della Juventus ha commentato così il rinnovo: “Sono molto felice, ho sempre detto che volevo rimanere qui. In questo club e in questo Paese mi sento a casa, sono sempre stato ben accolto ed è un sogno che si avvera poter rinnovare. Volevo rinnovare il contratto e sono felice, continuerò a giocare con la stessa voglia di sempre e farò del mio meglio in campo per portare altri titoli. Darò tutto in campo per questi colori come ho sempre fatto. Non mi arrenderò mai e il club potrà sempre contare su di me”.

