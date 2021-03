Porto, Pepe l’immortale: il presidente vuole tenerlo fino… a 42 anni

Il doppio confronto in Champions League contro la Juventus ha messo in risalto le doti da leader ma anche una forza fisica e un atletismo inatteso da parte del difensore del Porto Pepe. L’ex Real Madrid è stato assoluto protagonista con prestazioni magistrarli che hanno contenuto la potenza d’attacco della Vecchia Signora. Elogi e complimenti, anche inattesi, per il classe 1983 che, però, non ha sorpreso il presidente del club portoghese Jorge Nuno Pinto da Costa che parlando ad AS ha dato qualche indizio proprio sul futuro del suo tesserato.

Porto, Pepe… l’immortale

“È normale che i giocatori risolvano i loro contratti, o che a volte per interesse comune vengano rinnovati con largo anticipo oppure no. All’inizio di questa stagione noi al Porto avevamo quattro giocatori importanti che potevano risolvere il contratto: Pepe, Sérgio Oliveira, Otávio e Marega. Abbiamo deciso che volevamo rinnovare con tutti. E io stesso ho deciso che il primo doveva essere Pepe”, ha spiegato Jorge Nuno Pinto da Costa.

“La motivazione è semplice. Pepe significa molto per il Porto e allo stesso tempo il Porto significa tanto per Pepe. Io so meglio di chiunque altro cosa avrebbe potuto fare lui se anziché scegliere noi fosse andato altove. Lui ha scelto noi per passione per il Porto”. E ancora: “Quando molte persone pensavano che rinnovasse solo per un altro anno, abbiamo deciso di farlo, invece, per due. Ed eccoci qua. Ha dimostrato di essere in forma e che addirittura possiamo pensare ad un rinnovo per altre due stagioni oltre il contratto attuale. Nell’ultima partita con Paços de Ferreira, Pepe ha corso più di 10 chilometri, che per un difensore centrale è davvero notevole”.

Insomma, Pepe fino a 42 anni al Porto. L’attuale contratto del giocatore è in scadenza nel 2023 e con un rinnovo fino al 2025 – quindi di altri due anni come suggerito dal numero uno del club -, il difensore proseguirebbe a scrivere storie importanti per la sua carriera e per il Porto.