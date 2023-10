Porto, Villas-Boas pronto a presentarsi alle elezioni presidenziali

Senza panchina dal 2021 dopo l'esperienza difficile alla guida del Marsiglia, l'ex Porto e Chelsea André Villas-Boas, già da diverso tempo, aveva annunciato che la sua carriera da allenatore non sarebbe stata troppo lunga. L'ex Porto infatti, come ricostruito da alcuni media europei, potrebbe presto ripartire da un nuovo ruolo nel mondo del calcio. Come spiegato dal diretto interessato, André Villas Boas potrebbe presto tentare di diventare il presidente del Porto e, in questo senso, l'ex Chelsea avrebbe messo nel mirino le elezioni presidenziali del 2024. Nel corso di un'intervista rilasciata a Publico, Villas- Boas ha chiaramente parlato dell'eventualità di candidarsi a queste elezioni. "Il tutto si svolgerà ad aprile 2024 e ho una serie di considerazioni personali e professionali di cui tenere conto. I miei amici la considerano la decisione più irrazionale della mia vita, non capiscono come possa generare in me così tanta passione, ma la realtà è che la mia famiglia inglese è strettamente legata al Porto" - ha spiegato André Villas-Boas, ex allenatore di Chelsea e Marsiglia tra le altre. "È qualcosa che ho imparato solo più tardi e che rafforza questo sentimento del destino" - ha concluso il portoghese, pronto a tuffarsi in questa nuova sfida.