Porto, Zé Luís e il colpo di karate… sulla testa dell’avversario: Nené finisce in ospedale

Rui Filipe da Cunha Correia, meglio noto come Nené, è stato vittima di un intervento davvero pericoloso da parte dell’avversario Zé Luis, giocatore del Porto. Accade nella sfida tra i Dragoni e il Santa Clara – terminata poi 1-0 per i padroni di casa -.

L’attaccante del Porto ha provato un’acrobazia, quasi come un colpo di karate, ma, sfortunatamente, al posto del pallone ha trovato la testa del rivale. Un colpo pazzesco come mostrano le diverse immagini condivise su Twitter da molti utenti, che ha causato tanto dolore al povero Nené. Il giocatore è stato costretto a lasciare il campo in barella ed è subito stato trasportato in ospedale per accertamenti. Zé Luis se l’è cavata con un cartellino giallo.