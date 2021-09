Portogallo, Ronaldo scappa per iniziare prima nuova avventura allo United

Il portoghese lascia in anticipo la nazionale

Torna prima in Inghilterra Cristiano Ronaldo che ieri ha stabilito con il Portogallo il record mondiale di gol realizzati in Nazionale. L'ex Juventus, durante l'esultanza per il secondo gol, è stato ammonito per essersi tolto la maglietta: un cartellino giallo che gli costerà la squalifica, costringendolo a saltare la trasferta del suo Portogallo, martedì prossimo in Azerbaijan. Ma il ct Fernando Santos sembra intenzionato a liberare l'attaccante dei Red Devils anche prima, evitandogli l'amichevole in programma sabato contro il Qatar. E' per questo motivo - come scrive oggi il tabloid Sun - che già entro la fine di questa settimana potrebbe cominciare la seconda avventura di Ronaldo a Manchester.