Portsmouth, il giocatore è positivo e lui lo scopre…al pub!

Si moltiplicano i casi di positività da Coronavirus nel calcio. Ai tanti casi già presenti in Serie A, ecco che si aggiungono tanti calciatori di Premier, Bundes e altri campionati. Anche in League One, terza categoria del calcio inglese si sono registrati casi di positività di Covid-19.

PUB – In particolare nel Portsmouth, dove i calciatori contagiati sono 4. L’ultimo in ordine cronologico è Sean Raggett. Il giocatore ha scoperto della positività durante una cena in un pub e ha commentato così l’accaduto: “Ero mortificato. Non potevo immaginare di essere positivo, anche perché non ho manifestato alcun sintomo. E’ davvero spaventoso”.

La notizia ha scatenato le polemiche dei tifosi e in molti si sono chiesti cosa ci facesse al pub dopo le restrizioni imposte da Boris Johnson.