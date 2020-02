Positivo alla cannabis, calciatore scozzese squalificato 2 anni

Il centrocampista Conner Duthie è stato squalificato per 2 anni per uso di cannabis. Il giocatore scozzese è stato trovato positivo ad un controllo antidoping e dovrà stare fermo a lungo.

Il giovane 23enne che milita nello Stenhousemuir, club di seconda divisione in Scozia, è stato squalificato per due anni per non aver superato un test fatto il 16 marzo del 2019. Lo riporta l’Edinburg Evening News che spiega come nelle urine del calciatore siano state trovate tracce di cannabis. L’uso di tale sostanza non è vietata al di fuori delle competizioni, ma il giocatore si trovava nel pieno della stagione e, dunque, non avrebbe potuto farne uso. Secondo Pat Myhill, rappresentate dell’Agenzia antidoping, la cannabis è vietata durante il campionato perché può avere effetti sulla psiche oltre che fisiologici.