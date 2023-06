Postecoglou sarà il nuovo allenatore del Tottenham

Se il Chelsea ha annunciato Pochettino come prossimo allenatore, ora tocca all'altro versante di Londra. A quello colmo di tifosi spurs che non vede l'ora di conoscere la prossima direzione del club. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese TheSun, il Tottenham annuncerà presto Angelos Postecoglou come prossimo allenatore. Il tecnico australiano ha diretto la stagione del Celtic in quest'annata e proprio questo sabato si giocherà la finale di Coppa di Scozia contro l'Inverness. Al termine della sfida dovrebbe arrivare l'ufficialità da parte dello stesso club londinese.