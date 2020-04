Premier, i giocatori dell’Arsenal rifiutano la riduzione annuale dell’ingaggio

In questa crisi economica provocata dal Coronavirus, le società devono fare di necessità virtù. La prima mossa delle squadre è stata quella di rivedere gli ingaggi dei giocatori. Non incassando i soldi delle TV, questo stop rappresenta un vero e proprio alle casse del club.

ARSENAL – Se in Premier League la FA ha disposto il taglio del 30% degli ingaggi dei calciatori, in casa Arsenal la situazione è ancora più complicata. I dirigenti dei Gunners avevano proposto una riduzione annuale dell’ingaggio del 12,5% che sarebbe passato a 7,5% in caso di qualificazione alle coppe europee. Un sacrificio che i giocatori di Arteta non sembrano disposti a fare. A riportarlo è il Sun. La rosa dell’Arsenal ha dato la risposta alla società dopo la votazione avvenuta lunedì 13.