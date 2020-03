Premier interrotta e Liverpool campione, sabato potrebbe arrivare l’ok

I campionati di calcio sono fermi e nelle varie federazioni si sta già pensando a come portarli a termine. L’idea di massima sarebbe quella di posticipare l’Europeo di una settimana permettendo così ai club di finire i rispettivi campionati. Non in Premier però, dove l’avanzare repentino del Covid-19 potrebbere far sì che la stagione termini così.

LIVERPOOL CAMPIONE – Secondo quanto raccolto dal Telegraph già questo sabato il Liverpool potrebbe essere incoronato campione portando a casa così un titolo che manca da 30 anni. Secondo le indiscrezioni anche gli club di Premier sarebbero disposti a finire qui la stagione, data la forza con la quale il Covid-19 sta colpendo l’Inghilterra. Le retrocessioni inoltre verrebbero bloccate e dalla Championship salirebbero solamente le prime due squadre. Così facendo la Premier diventerebbe a 22 squadre.