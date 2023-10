Premier League, bufera Var: “Stanno rovinando il più bel campionato del mondo”

Polemiche in Inghilterra dopo la concessione del rigore che ha permesso al Newcastle di pareggiare contro il Wolverhampton, decisione non ritoccata dal Var

Le polemiche arbitrali non ci sono solo in Italia. Mentre la decima giornata di Serie A ha lasciato in eredità i dubbi sul secondo gol annullato alla Juventus dal Verona dopo intervento del Var e le accuse di José Mourinho sfogatosi contro Fabio Maresca al termine di Inter-Roma, i toni non sono meno accesi in Inghilterra.