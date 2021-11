Premier League, cambia calendario nell’anno del Mondiale

La stagione è stata adattata per lo svolgimento della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022,

E' stato annunciato ufficialmente il calendario del torneo inglese della prossima stagione con tutte le sue novità. Con un comunicato ufficiale, la Premier League ha annunciato che, la prima giornata del nuovo campionato 2022-2023 si giocherà sabato 6 agosto 2022: una settimana prima del solito inizio. Il campionato si fermerà poi per il Mondiale alla 16° giornata, dopo il 13 novembre per poi riprendere il 26 dicembre, per il Boxing Day, dopo la finale del Mondiale del 18 dicembre. Ci saranno in totale 3 turni infrasettimanali, il campionato si concluderà poi con l'ultima giornata in programma il 28 maggio.