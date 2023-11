Premier League, c’è apertura per prestiti fra società della stessa proprietà

Non passa la mozione per vietare i prestiti fra società con le stesse proprietà: dalla Premier League c'è l'apertura per un nuovo mercato

Una sorprendente novità si abbatte nel campionato inglese. Nelle ultime ore la PremierLeague si è riunita per per votare la proposta di istituire un blocco temporaneo ai prestiti di calciatori fra società che condividono la stessa proprietà. Una possibilità da molti bocciata - almeno inizialmente - con il timore che possa portare a confusioni all'interno del mercato. Non è però dello stesso parere il campionato inglese che, secondo quanto riportato dal DailyMail, ha dato il via libera. Il motivo? Perché la mozione per vietare i prestiti fra società con le stesse proprietà non è passata per un solo voto. Una situazione che farà certamente contenti club come il Manchester City o anche il Newcastle United. Le proprietà dei due club appena citati sono interamente saudite e possiedono club anche in Saudi Pro League. Da oggi possono aprire un nuovo asse di mercato.