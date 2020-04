Premier League e Bundesliga d’accordo: match in chiaro se calcio riparte

Vista l’eccezionalità del momento, il calcio potrebbe tornare in tv in chiaro e non a pagamento se riprenderà. Le partite sono ancora a rischio per l’emergenza Covid 19, ma in Inghilterra e anche in Germania, le tv che detengono i diritti di Premier League e Bundesliga hanno aperto a trasmissione in chiaro delle ultime partite del campionato. Si tratterebbe di una decisione per molti versi storica, un ritorno alle origini quando era possibile guardare in chiaro il match di campionato, seppur in differita. Stavolta, però, la portata dell’evento sarebbe ancora maggiore. Come riporta il quotidiano britannico “The Sun”, la Premier League potrebbe tornare nelle prossime settimane. Lo stesso in Bundesliga il 9 maggio ma a porte chiuse e con elevati requisiti di sicurezza. Gli appassionati di calcio inglese potrebbero godere della visione delle partite senza pagare nulla. “Vogliamo vedere di nuovo lo sport dal vivo in TV il più presto possibile. Ciò darebbe un grande impulso all’intero paese ”, cita una fonte collegata al governo britannico. Il primo ministro Boris Johnson si dichiara favorevole al calcio in tv in chiaro: “è la chiave per aumentare il senso di rispetto per la nazione”, scrive “The Sun”. Si muove qualcosa anche in Germania visto che i fan della Bundesliga, secondo alcune indiscrezioni dei media, potranno vedere le partite del massimo torneo di calcio in chiaro. In Germania è Sky Sports che detiene i diritti.