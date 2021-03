Premier League, è crisi nera Liverpool: il Fulham vince nella tana dei Reds

E’ un crollo inatteso e senza precedenti quello del Liverpool che oggi ha perso in casa contro il Fulham. L’undici di Klopp ha inanellato l’ennesima sconfitta interna che fa il paio con quella di mercoledì contro il Chelsea. Sempre per 1-0 e stasera a decidere il match è stato Lemina al 45′. Adesso sono addirittura 6 le sconfitte casalinghe di fila collezionate dal Liverpool. Se già 5 era un record, mai successo prima nella storia del club, 6 diventano un vero e proprio campanello d’allarme per una squadra che, comunque ancora in corsa in Champions (andata degli ottavi vinta 2-0 con il Lipsia), in campionato sta crollando e rischia seriamente di finire fuori dall’Europa. Al momento settimo, Klopp potrebbe infatti vedersi superare da Tottenham e Aston Villa, dietro rispettivamente 1 e 3 punti ma con due partite in meno rispetto ai Reds.

LIVERPOOL-FULHAM 0-1

Marcatori: 45′ Lemina



LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Neco Williams (76′ Alexander-Arnold), Phillips, Rhys Williams, Robertson; Milner (76′ Fabinho), Wijnaldum (62′ Mané), Keita; Shaqiri, Salah, Diogo Jota. All: Klopp

FULHAM (4-4-2): Areola; Tete, Andersen, Adarabioyo, Ola Aina; reid, Lemina, Reed, Lookman (83′ Robinson); Cavaleiro (85′ Mitrovic), Maja (67′ Loftus-Cheek). All: Parker

Ammoniti: Tete, Lemina, Mitrovic, Teixeira da Silva, Keita