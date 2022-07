Premier League, ecco la regola per ridurre le perdite di tempo dei raccattapalle

In vista dell'inizio della prossima Premier League, sono state introdotte nuove regole e una di queste ha lo scopo di porre fine all'alta quantità di tempo perso durante le partite. La massima categoria del calcio inglese torna in campo il 5 agosto con il duello tra Arsenal e Crystal Palace: in questo match debutterà un nuovo sistema per quanto riguarda i raccattapalle. Si cercherà di ridurre i tempi morti nelle partite, soprattutto quelli generati volontariamente. Ecco perché verranno utilizzate in totale dieci palloni per partita, che saranno distribuite strategicamente sul campo.