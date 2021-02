Premier League, il Chelsea batte il Tottenham con un rigore di Jorginho

Tuchel vince la sua seconda partita con il Chelsea. I londinesi nel derby con il Tottenham valido per la 22.a giornata di Premier League hanno conquistato l’intera posta in palio grazie al rigore trasformato da Jorginho. Al Tottenham Hotspur Stadium la vittoria dei Blues è valsa il sesto posto in classifica a pari punti con l’Everton. La squadra di Mourinho perde la terza gara consecutiva in campionato e continua ad allontanarsi dalla zona Champions. Dall’arrivo di Thomas Tuchel al posto di Lampard, il Chelsea non ha subito un solo gol, avendo precedentemente pareggiato con il Wolverhampton (0-0) e battendo Burnley (2-0).