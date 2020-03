Premier League, il futuro è incerto: “Verranno prese decisioni difficili”

Il futuro del calcio per questa stagione è sicuramente un punto di domanda. In Serie A è scontro tra chi vuole terminare il campionato e chi invece teme che questo non possa avvenire. Tutto dipenderà dall’attenuarsi o meno del Coronavirus che, dati alla mano, oggi come oggi non sembra allentare la presa.

PREMIER LEAGUE – Dall’Inghilterra non arrivano notizie rassicuranti riguardo al futuro della Premier League e del calcio inglese nel suo complesso. Venerdì i vari club si sono riuniti per capire quale possa essere la sorte del calcio professionistico, ma le previsioni sono tutt’altro che rosee. Almeno da quanto si legge dal comunicato emesso poco dopo la fine dell’incontro dalla Premier League: “La Premier League, la Football League Championship e l’associazione dei calciatori professionisti ha concordato che nei prossimi giorni verranno prese decisioni difficili per impattare la crisi economica derivante dalla sospensione dei campionati. La prossima settimana ci sarà un altro incontro per trovare un accordo in queste difficili circostanze che i club stanno affrontando”.