Premier League, quanto hanno guadagnato i club inglesi la scorsa stagione

La Premier League , lo sappiamo, è il campionato più ricco del mondo del calcio. E la ricchezza è divisa tra i vari club che vi partecipano, con un importante contributo a quelle squadre che si piazzano nella posizione migliore al termine della stagione. Di seguito andiamo ad analizzare il "regalino" a suon di milioni che la lega inglese ha fatto ai suoi club nell'annata 2022-2023, con i dati che possono dare un primo indizio anche per la nuova stagione da poco cominciata. I primi quattro classificati e di diritto in Champions League, hanno guadagnato dai 55 ai 47 milioni di euro (Manchester City 55,6 milioni, Arsenal 52,9, Manchester United 50,1 e Newcastle 47,3). Dalla quinta posizione in giù la cifra scende vertiginosamente, influenzando poi il mercato successivo.

E in Italia? La differenza con la PremierLeague si nota soprattutto dalla distribuzione delle risorse, con la Serie A che ha meno denaro da spartire tra i vari club che vi partecipano. E la discrepanza è incredibilmente vasta. La dimostrazione è il contributo ricevuto dal Napoli per la vittoria del campionato, solo 33.4 milioni di euro in confronto ai 55,6 sopra riportati per il Manchester City.