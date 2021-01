Premier League, rinviata anche Burnley-Fulham per Covid

Il Covid sta condizionando la Premier League che vede ancora il rinvio di altre partite. Dopo Tottenham-Fulham, è stata rinviata anche la partita di Premier tra Burnley e Fulham in programma domenica 3 gennaio alle 13 italiane. Lo scrive la Premier League sul proprio sito ufficiale dopo un meeting tenuto questa mattina. “Dopo il rinvio del match contro il Tottenham di mercoledì, i giocatori del Fulham e lo staff sono stati nuovamente sottoposti a test nella mattinata di sabato e hanno riportato un’ulteriore crescita di positività al Covid-19”. E dalla Lega aggiungono: “Con un basso numero di positivi nella maggioranza dei club, la Premier League continua a confidare nei suoi protocolli anti Covid-19, totalmente supportati dal Governo, per continuare a giocare le partite come programmate”.