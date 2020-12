Premier League, sorpresa ad Anfield: il West Brom frena il Liverpool

Il Liverpool sorprendentemente ha pareggiato oggi in casa con il West Bromwich Albion’s. nel match della 15,ma giornata di Premier League. Ad Anfield è finita 1-1. All’inizio del primo tempo, il Liverpool ha preso il comando grazie a un gol al 12 ‘di Sadio Mane poi pareggio all’82 ‘di Semi Ajaya per il WBA. I Reds hanno sottovalutato forse l’avversario che due turni prima ha preso punti anche al Manchester City (1-1) e sconfitto il Tottenham in casa 2-1. In classifica adesso il vantaggio del Liverpool sull’Everton è di 3 punti. Nelle altre partite di oggi che chiudono il turno di Premier League, al Leeds basta un rigore di Bamford per battere il Burnley, pari tra West Ham e Brighton. In serata il Tottenham sul terreno del Wolves.