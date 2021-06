Premier League, stilato il calendario della stagione 2021/2022

Diramato il calendario del campionato 2021-22, al via sabato 14 agosto con chiusura il 22 maggio

Il campionato inglese alzerà il sipario con la prima giornata il prossimo 14 agosto. Oggi è stato stilato il calendario della Premier League 2021/22. Il torneo si chiuderà il 22 maggio 2022 e come da tradizione proporrà il ‘Boxing Day’, ovvero la giornata in programma il 26 dicembre che prevede sfide molto interessanti come Liverpool-Leeds, Manchester City-Leicester e Newcastle-Manchester United. Il giorno di capodanno, il Chelsea ospiterà il Liverpool, mentre l’altro big match di giornata sarà quello che vedrà opposte Arsenal e Manchester City.