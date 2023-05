Premier League, tanti club pronti a fare pazzie per Ansu Fati

Ansu Fati non gioca? Nessun problema, il talento si cerca un'altra squadra. Lo spagnolo che ha ereditato la maglia numero 10 di Leo Messi al Barcellona non troverebbe più spazio nelle gerarchie di Xavi, così interviene il suo agente. Secondo quanto rivelato da Sport, Jorge Mendes avrebbe riferito al club che sarebbe pronto a presentare un'offerta da 70 milioni di euro per la cessione del 20enne. L'acquirente? La Premier League ovviamente, con la fonte che non precisa il club di riferimento.