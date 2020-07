Premier League, un giocatore confessa: “Sono omosessuale”

Un giocatore della Premier League, che è voluto restare anonimo, ha dichiarato di essere omosessuale. Una dichiarazione importante nel mondo del calcio, un ambiente in cui l’argomento è troppo ancora un tabù. Di seguito vi proponiamo la lettere aperta del calciatore riportata dal Mundo Deportivo.

LA CONFESSIONE

“Da bambino, tutto ciò che ho sempre voluto era diventare un calciatore. Non ero interessato ad andare bene a scuola. Invece di fare i compiti, ogni minuto libero a disposizione era passato con una palla. Alla fine ne è valsa la pena. Ma ancora ora devo ancora pizzicarmi la guancia per capire se sto sognando, quando posso giocare ogni settimana di fronte a decine di migliaia di persone.

Tuttavia, c’è qualcosa che mi distingue dalla maggior parte degli altri giocatori della Premier League. Sono gay. Anche scrivere questa lettera è un grande passo per me. Ma solo i membri della mia famiglia e un gruppo selezionato di amici sono a conoscenza del mio orientamento sessuale. Non mi sento pronto a condividerlo con la mia squadra o il mio allenatore. È difficile. Trascorro la maggior parte della mia vita con questi ragazzi e quando usciamo in campo siamo una squadra”.

LE DIFFICOLTÀ

“Tuttavia, qualcosa dentro di me rende impossibile dire a loro come mi sento. Spero sinceramente che un giorno possa farlo. Dall’età di 19 anni ho sentito di essere gay. Come ci si sente a vivere così? Giorno dopo giorno, può essere un incubo assoluto. E sta influenzando sempre più la mia salute mentale. Mi sento intrappolato e la mia paura è che rivelare la verità su chi sono non farà che peggiorare le cose”.

“Quindi, anche se il mio cuore mi dice spesso che ne ho bisogno, la mia testa dice sempre la stessa cosa: “Perché rischiare tutto?” Sono fortunato, guadagno un ottimo stipendio. Ho una bella macchina, un armadio pieno di abiti firmati e posso comprare quello che voglio per la mia famiglia e i miei amici”.

LA FIDUCIA NEGLI ALTRI

“Ma una cosa che mi manca è la compagnia. Sono in un’età in cui mi piacerebbe avere una relazione. Ma a causa del lavoro che svolgo, il livello di fiducia nell’avere un partner a lungo termine deve essere estremamente alto”.

“Quindi, per il momento, evito tutte le relazioni. Spero vivamente di incontrare presto qualcuno di cui credo di potermi fidare abbastanza. La verità è che non penso che il calcio sia pronto per conoscere un giocatore omosessuale. Il gioco del calcio avrebbe bisogno di apportare cambiamenti radicali per farmi sentire pronto di fare quel passo”.

“La Professional Footballers Association afferma che sono pronti ad aiutare un giocatore. E hanno detto che offriranno consulenza e supporto a chiunque ne abbia bisogno. E’ questo il punto. Se ho bisogno di un consulente, posso andare a prenotare una sessione quando voglio”.

L’EDUCAZIONE

“Quello che devono fare coloro che gestiscono il calcio è educare i tifosi, i giocatori, i dirigenti, gli agenti, i proprietari dei club, praticamente tutti coloro che sono coinvolti in questo sport. Se dovessi fare quel passo, vorrei essere sicuro di ricevere supporto in ogni passo del mio cammino. In questo momento, non mi sento protetto”.

“Vorrei non dover vivere la mia vita in quel modo. Ma la realtà è che ci sono ancora molti pregiudizi nel calcio. Ci sono innumerevoli volte in cui ho ascoltato canti omofobi e commenti di sostenitori diretti a qualcuno in particolare”.

“Stranamente, non mi dà davvero fastidio durante le partite. Sono troppo concentrato sul gioco. È quando torno in aereo o dall’allenatore e ho tempo di pensare, è lì che mi colpisce. Allo stato attuale, il mio piano è continuare a giocare il più a lungo possibile e poi dire tutto quando mi ritiro”.

L’ESEMPIO

“È stato bello il mese scorso vedere Thomas Beattie alzare la mano e ammettere di essere gay. Ma il fatto che abbia dovuto aspettare fino al ritiro, dice tutto ciò che c’è da capire in merito a questa situazione. I calciatori hanno ancora troppa paura per fare il grande passo mentre sono in attività.

Durante lo scorso anno ho ricevuto il sostegno della Fondazione Justin Fashanu, in particolare per far fronte al costo che questo ha sulla mia salute mentale”.

“È difficile esprimere a parole quanto la Fondazione abbia aiutato. Mi ha fatto sentire supportato e compreso, oltre a darmi la sicurezza di essere più aperto e onesto con me stesso in particolare.

“Senza quel supporto, non so davvero dove sarei ora. So che potrebbe arrivare al punto in cui è impossibile per me continuare a vivere dentro una bugia. Se lo faccio, il mio piano è ritirarmi presto e partire. Questi potrebbero essere gli anni di una carriera molto ricca.

Ma non si può mettere un prezzo per la tua tranquillità. E non voglio vivere così per sempre“.