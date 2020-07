159 milioni di sterline per…retrocedere. Il clamoroso fallimento di una squadra di Premier

Sette vittorie, sei pareggi e 20 sconfitte. È questo il ruolino di marcia dell’Aston Villa in campionato e a 6 giornate dal termine i “Clarets” si trovano ad un passo dalla retrocessione in Championship. Potrebbe essere un risultato normale per una squadra che negli anni scorsi ha dovuto sempre lottare per non retrocedere, ma l’estate scorsa la dirigenza aveva ben altri obiettivi.

Aston Villa in bilico

La squadra allenata da Dean Smith infatti nella scorsa estate era stata una delle regine del mercato in Premier. La società ha sborsato la cifra non indifferente di 159 milioni di sterline per costruire una squadra che avrebbe dovuto raggiungere ben altri risultati. Il campionato dei Villans però non è andato secondo i piani. La salvezza è distante solamente un punto, ma da qui alla fine i ragazzi di Smith non dovranno più sbagliare. Inoltre, con i 160 milioni spesi, l’Aston Villa è stata la quarta squadra a spendere di più in Premier League. Ecco gli acquisti dei Clarets: