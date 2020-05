16 anni fa il titolo degli invincibili, l’Arsenal festeggia…togliendo la “L”

Sono passati orami 16 da quando l’Arsenal di Arsène Wenger ha alzato la sua 13esima ed ultima Premier League. Una vittoria che ha avuto un gusto del tutto particolare visto che è arrivata dopo 38 gare senza sconfitte. Un bottino di 26 vittorie e 12 pareggi che hanno permesso a Henry e compagni di entrare nella storia del calcio inglese. Il Liverpool quest’anno stava cercando di raggiungere questo traguardo, ma il ko con il Watford ha messo fine ai sogni di Klopp.

Il club inglese ha trovato però un modo molto particolare per celebrare un traguardo che ha fatto la storia del calcio inglese. Il social media manager del club ha così deciso di togliere tutte le “L” dal profilo Twitter. Il motivo? Nel gergo inglese la “L” sta ad indicare “loser” ovvero perdente. Un aggettivo che in quella stagione i gunners non conoscevano. La società inoltre ha postato la foto che ritrae quella squadra al completo dopo aver alzato la coppa. Thierry Henry, Robert Pires, Ashley Cole, Ljunberg e Lehmann. Una squadra incredibile che però non riuscì a ripetersi anche in Champions League.