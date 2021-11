31 ore di viaggio per il Tottenham ma partita rinviata: Kane invita a sue spese i tifosi

Il capitano degli Spurs e il gesto dopo il rinvio della gara contro il Burnley a causa della troppa neve

31 ore di viaggio per questi due innamorati che, come hanno spiegato loro stessi via social, sono andati avanti per oltre un giorno con caffé, voglia di fare il tifo per la squadra londinese e qualche crackers al formaggio, ma alla fine sono stati costretti a fare mestamente ritorno in patria. Una delusione che non è passata inosservata al capitano del Tottenham Harry Kane che, venuto a sapere di questa disavventura, ha voluto mettersi in contatto con loro offrendosi di invitarli, ovviamente a sue spese, per un'altra gara del club.