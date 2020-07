399 volte De Gea: supera Schmeichel per numero di presenze in Premier League e… gli chiede scusa

Una serata importante per il Manchester United e per David de Gea. Il portiere spagnolo dei Red Devils ha stabilito un record per numero di partite giocate da calciatori stranieri in Premier League. Lo spagnolo ha messo a referto la presenza numero 399 nel massimo campionato inglese (tutte con la maglia dello United), battendo addirittura il danese Peter Schmeichel.

De Gea: record e siparietto social

3-0 all’Aston Villa e grande festa per il Manchester United che si è trovata a festeggiare anche il grandissimo traguardo del suo portiere. 399 presenze in Premier League, una in più di Peter Schmeichel, fermatosi a 398. Timbrare il cartellino nella gara di ieri notte ha portato lo spagnolo ad essere dunque lo straniero con più presente in assoluto nel massimo campionato inglese.

Simpatico, poi, anche quanto accaduto subito dopo il raggiungimento del record con De Gea che ha scherzato sui social con un messaggio proprio all’indirizzo dello storico portiere danese. “399 presenze. Scusami Schmeichel ma è un onore superare una leggenda come te”, ha scritto il portiere su Instagram.