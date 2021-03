417 giorni dopo riecco Aguero. Gol e dedica ai fan: “Grazie per il sostegno”. E il futuro…

Si interrompe il digiuno dal gol di Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City ha ritrovato la gioia della marcatura dopo oltre 400 giorni a secco. Nel match di campionato contro il Fulham, il Kun è tornato non solo in campo ma anche a segnare.

Aguero: gioia e futuro

Come riportato da Opta, Aguero ha interrotto una striscia negativa di 13 apparizioni senza segnare. Erano ben 641 minuti di gioco nei quali il bomber argentino non trovava la via della rete. Contro il Fulham, dal dischetto, è arrivata la rete dopo ben 417 giorni a secco.

Una marcatura che ha aiutato i suoi a vincere e che ha riportato la gioia nel calciatore che sui social ha voluto esultare insieme ai tanti fan: “Voglio dire grazie per i tanti messaggi di sostegno per quest’anno che è stato difficile”, ha esoridto il Kun. “Sono felice di restituirvi l’amore che mi avete dato sul campo. Continuerò a dare tutto per il club”.

Fino a quando, però, resta ancora un mistero. Infatti, sul futuro del giocatore ci sono tanti rumors. Il Barcellona sembra la pista più accreditata anche se il diretto interessato, in un live su Twitch Tv avvenuto ore prima della gara aveva detto: “Barcellona, Barcellona. Dite tutti Barcellona. Ma io sono qui ora, stiamo calmi. Penso solo al Manchester City”.