A come Avengers: la verità sull’esultanza di Dele Alle, Grealish e non solo…

“A” per Avengers. Svelato il mistero della simpatica esultanza di alcuni calciatori della Premier League. James Maddison, centrocampista del Leicester, ha parlato a EASports.com relativamente al modo di festeggiare suo e di altri giocatori del massimo campionato inglese tra cui Dele Alli del Tottenham e Jack Grealish dell’Aston Villa.

L’esultanza alla Avengers

Perché alcuni giocatori di Premier League fanno festa dopo un gol con un A? Svelato il segreto: la A sta per Avengers il noto filma di eroi. “C’è un motivo che nessuno ancora sa riguardo alle esultanze con la A”, ha detto Maddison. “Io, Dele Alli, Ben Chiwell, Jack Grealish, Ross Barkley e John McGinn, abbiamo un gruppo Whatsapp chiamato The Avengers. Mimiamo la A per questo motivo”.