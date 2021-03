A tutto Kanté: “Tuchel mi voleva anche al Psg. Mio periodo migliore al Chelsea? Con Conte perché…”

N’Golo Kantè si sta confermando tra i punti preziosi del nuovo Chelsea di Thomas Tuchel. Dopo un periodo di appannamento, sotto la guida del manager tedesco ha riconquistato un ruolo chiave in squadra. Per festeggiare il raggiungimento e il superamento delle 200 presenze con il club di Londra, il centrocampista ha rilasciato un’interessante intervista ai canali ufficiali della società.

Kanté, da Conte a Tuchel

Kanté parte subito da alcuni ricordi importanti per la sua carriera londinese: “Ci sono stati tanti momenti importanti che ho vissuto qui. La mia prima partita allo Stamford Bridge, il mio primo gol il titolo di Premier League… Se dovessi scegliere però dico il giorno della gara col West Bromwich in cui abbiamo vinto il titolo. Ero in panchina, ma è uno dei miei ricordi preferiti”.

Sugli allenatori: “Il mio periodo migliore al Chelsea? Con Antonio Conte. Quando avevamo vinto più di 10 partite di fila. In quel momento stavamo andando in campo davvero molto fiduciosi, la squadra stava giocando molto bene, siamo riusciti a dominare gli avversari e a vincere. Mi sono sentito molto bene in campo. Quello è stato un bel periodo”.

Dal passato al presente con Tuchel: “Lui ci motiva e ci ha davvero cambiato. Mi voleva al Psg? Sapevo che in passato c’erano dei contatti con il Paris Saint Germain quando Tuchel era l’allenatore, ma non volevo andarci perché ero felice al Chelsea. Non ho mai parlato con lui a riguardo. Ora sto bene, gioco in un ruolo che mi piace e che ho ricoperto qui, a Leicester e in Nazionale. Non è solo il modo migliore per giocare per me, ma anche per la squadra”.

IL SEGRETO DEL CHELSEA… IL MICROONDE