Acquistare lo United? No, grazie! Lo afferma un magnate inglese

Acquistare il Manchester United? Non è conveniente. La considerazione non viene da un imprenditore qualunque. Si tratta di Sir Jim Ratcliffe, l’uomo più ricco della Gran Bretagna e proprietario del Nizza, club di Ligue 1. Il magnate è convinto che rilevare i Red Devils non sia un buon affare per diversi motivi: “Allo United sono piuttosto in grande difficoltà come azienda. Non hanno scelto un manager adeguato, non hanno comprato bene. Sono stati spesi soldi stupidi, come si vede con giocatori come Fred. Non cercheremo altrove finché non avremo raggiunto grandi obiettivi qui a Nizza”. Una bocciatura senza appelli per il Manchester…