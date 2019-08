Addio al calcio per Ashley Cole: “Sto già lavorando per il mio futuro”

Ashley Cole ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il terzino inglese è uscito allo scoperto dopo alcuni mesi in cui non si era esposto sul suo futuro. Stavolta, nessun dubbio sui programmi dei prossimi mesi che non lo vedranno più impegnato ad allenarsi sul terreno di gioco: “Guardando indietro, a quando ero un ragazzino, non mi sarei mai aspettato di diventare un calciatore professionista. Oggi posso invece dire di aver giocato al Mondiale, di aver partecipato alle finali di Champions League, avendo avuto anche la fortuna di sollevare i trofei e i titoli della Premier: insomma, il mio sogno di bambino si è avverato”. Poi i piani per l’immediato futuro: “Dopo averci pensato a lungo, è arrivato il momento di chiudere e pensare al prossimo capitolo della mia vita, che spero sia quello di allenatore”.