Aguero con un altro club in Premier? Guardiola: “Sarei comunque felice”

L’annuncio è arrivato nei giorni scorsi: dopo dieci lunghi anni, il Manchester City non sarà più la squadra di Sergio Aguero. L’attaccante argentino lascerà i Citizens per accasarsi altrove. Tuttavia non è ancora chiara la prossima tappa della sua nuova avventura. Paiono in pole due club londinesi: Chelsea e Tottenham.

AMICIZIA

In casa City come si vivrebbe la possibilità di ritrovarsi contro Aguero in futuro? Il tecnico Pep Guardiola assicura in conferenza stampa di non nutrire alcun tipo di timore: “Gli auguro il meglio. Troverà la soluzione migliore per la parte finale della sua carriera. Saremo felici di qualsiasi scelta farà per il suo bene e quello della sua famiglia. Anche se questa volesse dire vederlo con un altro club di Premier League”. Dunque nessun rancore tra le due parti.