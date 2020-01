Aguero nella storia della Premier League: miglior marcatore straniero e record di triplette

Domenica da incorniciare per il Manchester City e per Sergio Aguero. Il bomber Citizens ha realizzato una tripletta nel 6-1 esterno all’Aston Villa ed è entrato nella storia del campionato inglese.

Infatti, per il Kun è arrivato a quota 177 gol in Premier League risultato che gli permette di diventare il miglior straniero della storia della competizione e non solo. Con le tre reti, diventa anche l’unico giocatore ad aver realizzato 12 hat-trick in Inghilterra superando persino Alan Shearer.

Le prime pagine dei tabloid odierni sono decisamente meritate…