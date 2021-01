Aguero, per restare al Manchester City dovrà rinunciare al 50% dell’ingaggio

Che il Manchester City e Sergio Aguero abbiano un grande feeling è indubbio. Che la stima tra Pep Guardiola e il Kun sia immensa è palese da ogni dichiarazione del manager. Eppure, qualcosa potrebbe non andare in ottica futura. Il calciatore è in scadenza di contratto e le trattative per il rinnovo sembrano essere ancora ben lontane dal trovare una soluzione.

Come riporta il Sun, l’attaccante potrebbe già accordarsi gratuitamente con un altro club per la prossima estate oppure, scegliere una strada economicamente non conveniente per le sue tasche. Infatti, secondo il tabloid inglese, la società Citizens vorrebbe dal Kun uno sforzo sull’ingaggio. Al centravanti, che guadagna ben 260 mila sterline alla settimana, potrebbe venir richiesto di ridursi lo stipendio addirittura fino al 50% se vorrà rimanere a Manchester.

Aguero, che in maglia City ha vinto quattro titoli di Premier League, cinque EFL Cup e una FA Cup, dovrà decidere il da farsi…