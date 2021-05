Aguero si candida: “Psg? Voglio giocare. Sulla statua a me dedicata…”

L'attaccante protagonista con il suo City

Redazione ITASportPress

L'attaccante del Manchester City Sergio Aguero è intervenuto ai microfoni dei media inglesi e di quelli ufficiali del proprio club dopo la vittoria contro il Crystal Palace per commentare i tre punti che portano i Citizens ad un passo dalla vittoria della Premier League ma soprattutto per esprimere la propria gioia per il ritorno al gol con uno sguardo anche al prossimo impegno dei suoi contro il Psg in Champions League.

Aguero: gol, Champions e statua...

"Finalmente posso giocare, quindi sono molto contento perché non ero in campo per 90' minuti da molto tempo. Possiamo vincere la Premier League ma dobbiamo aspettare il risultato del Liverpool col Manchester United", ha detto Aguero. "Il mio gol? Dentro l'area ho bisogno di uno-due tocchi: ho ritrovato il gol, sono davvero contento. Semifinale col Psg? Sono sempre pronto, mi sento bene e ora aspetto soltanto l'occasione per poter scendere in campo. Vorrei giocare".

Sulla scelta del club di dedicargli una statua come avvenuto per le altre leggende che hanno lasciato il Manchester City: "Ho parlato con la società e mi hanno detto di questa possibilità. Io ho detto loro che non voglio nulla. Questa non deve essere una mia decisione. Il mio lavoro è giocare e voglio farlo fine alla fine. Poi se loro vorranno fare una statua sarò contento e per me andrà bene".