Aguero simbolo del Manchester City: su nuove maglie il minuto del suo gol al QPR

Un gol che durerà per sempre, quello che il Kun ha segnato nella stagione 2011-12 e che ha regalato il titolo ai Citizens al 94'

Sergio Aguero per sempre nella storia del Manchester City . Il Kun è diventato negli anni simbolo della squadra inglese. A suon di successi e soprattutto di gol. Uno di questi è stato sicuramente uno dei momenti calcistici più emozionanti degli ultimi anni del mondo del pallone e della Premier League. Parliamo di quella che è stata la prima stagione - la 2011/12 - che l'argentino ha vissuto con la maglia Citizens, ovvero l'annata che si concluse con il gol segnato al 94' al QPR che permise alla squadra, all'epoca allenata da Roberto Mancini, di agganciare i cugini dello United e vincere la Premier per differenza reti, dopo 44 anni dall'ultima volta.

Una rete storica che, nella prossima stagione, accompagnerà la squadra di Guardiola in ogni gara. In che modo? Secondo quanto afferma AS, che cita le anticipazioni del noto sito specializzato Footy Headlines, infatti, sulla nuova maglia del Manchester City sarà stampato il minuto esatto (93'20") di quell'azione memorabile che ha permesso ad Aguero di entrare nella storia del club. Un gesto unico che dimostra quanto sia bello il rapporto tra il bomber argentino e l'ambiente inglese.