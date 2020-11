Aguero sovrappeso? Roy Keane è spietato: “Chissà qual è la sua taglia ora…”

Il peso ideale è un’ossessione per gli sportivi. Tutti sono chiamati a non esagerare con il cibo, attenendosi a uno stile di vita particolarmente sano e scrupoloso. Così un campione fuori forma, che si presenta con qualche chilo di troppo, fa scalpore. In questa categoria sembra rientrare il caso di Sergio Aguero, considerato da molti come un giocatore… sovrappeso.

TAGLIA

Tra questi c’è anche Roy Keane. L’ex Manchester United ha espresso il suo parere sul momento dell’attaccante del City a Sky Sport UK: “Quando è tornato sembrava sovrappeso. Dio solo sa che taglia di pantaloni indossi ora. Sembra pesante. A volte si esce da un infortunio e può essere difficile correre. Normalmente, i giocatori hanno bisogno di due o tre settimane per riprendere i ritmi. Mi sono preoccupato quando l’ho visto: capisco che sia difficile recuperare, ma non devi prendere chili”.