Aguero, tra realtà e… FIFA 20: la telecamera è sostenuta dai trofei di Premier League

Il confine tra realtà e il mondo virtuale spesso è segnato da una linea molto sottile. Ed ecco perché quando anche Sergio Aguero si gode le sue vittorie a FIFA 20, il noto videogame di calcio, pare quasi stia festeggiando un trofeo vinto sul campo. La sua fidanzata Sofia lo riprende nella sua postazione di gioco negli attimi più concitati delle sfide ma l’attenzione di tanti fan si è concentrata su altro…

Infatti, i più attenti si sono resi conto della curiosità: Aguero ha utilizzato i trofei vinti in Premier League come giocatore del mese con la maglia del Manchester City, per reggere…. la videocamera con cui si sta filmando mentre gioca. Coppe, pallone e chiaramente tanti joystick che rendono il calcio vero e quello virtuale quasi una cosa sola. I calciatori di oggi, ormai, hanno solo questo modo per sentirsi ancora vicini al rettangolo di gioco e Aguero vive questi momenti davvero a 360gradi…