Ajax, Van de Beek: “ll Real? Trattativa in corso…”

Continua a sondare il mercato il Real Madrid di Zinedine Zidane. I blancos, già protagonisti di una campagna acquisti stellare, sognano l’arrivo del francese Paul Pogba, ma la trattativa con il Manchester United stenta a decollare. Motivo per cui i madrileni hanno allacciato contatti con l’Ajax per Donny Van de Beek, uno dei principali protagonisti dell’incredibile stagione passata dei lancieri. Il centrocampista olandese, data la sua giovane età, viene ritenuto un ottimo investimento non solo per il presente, ma soprattutto per il futuro. E lui, come raccolto dal Sun, ha confermato la trattativa in corso: “Ci sono ancora dei negoziati, vorrei che le cose venissero risolte al più presto. Ma quando sono allo stadio e gioco, non penso mai a cosa accadrà nel futuro2.